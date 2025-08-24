Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Resultado da Quina 6808, 23/08: confira os números sorteados

Concurso da Quina 6808 sorteou prêmio estimado em R$ 11 milhões; veja o resultado de hoje

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O sorteio da Quina 6808 foi realizado na noite deste sábado (23), com um prêmio estimado em R$ 11 milhões. Apostadores de todo o Brasil aguardam ansiosamente, sonhando com a chance de transformar suas vidas.

Para mais detalhes e para conferir todos os números sorteados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.