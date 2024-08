Resultados Promissores do Contorno Viário em Florianópolis Com 50 km de pista dupla, 6 acessos por trevos, 4 túneis duplos e 21 passagens em desnível, o Contorno Viário da Grande Florianópolis... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 15h23 (Atualizado em 28/08/2024 - 15h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Com 50 km de pista dupla, 6 acessos por trevos, 4 túneis duplos e 21 passagens em desnível, o Contorno Viário da Grande Florianópolis, inaugurado em 10 de agosto, já mostra os primeiros indícios de seu objetivo primordial: desafogar o trânsito no trecho principal da BR-101 que dá acesso à Capital, Florianópolis. Agora, os motoristas podem fazer a travessia que intersecciona as cidades de São José, Biguaçu e Palhoça em cerca de 40 minutos, poupando 50% do tempo de viagem em horários de pico.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Contorno Viário tem resultados positivos e promissores nos primeiros dias de operação

• Conheça as dívidas que os idosos com + 60 anos são isentos de pagar em nova lei

• VÍDEO! Clube tcheco faz graça para comemorar vaga na Champions League