Réu é julgado por matar jovem com cordão de moletom, ocultar corpo e queimar carro em Xaxim Julgamento ocorre nesta semana em Xaxim; jovem foi estrangulado com cordão de moletom, ocultado em mata e teve carro incendiado no... ND Mais|Do R7 19/05/2025 - 19h56 (Atualizado em 19/05/2025 - 19h56 )

A sexta-feira (23) será marcada pelo julgamento do assassinato de um jovem de 24 anos em Xaxim, no Oeste de Santa Catarina. O crime ocorreu em outubro do ano passado, no bairro Guarani. O corpo do jovem foi encontrado em uma área de mata no dia 16 de outubro, e o veículo da vítima foi localizado incendiado, próximo ao loteamento Belmonte.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

