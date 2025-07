Reurbanização em orla de Itapema prepara entorno do futuro píer com Hard Rock Cafe Obra inicial de reurbanização em Itapema compreende trecho de aproximadamente 500 metros ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 20h17 (Atualizado em 09/07/2025 - 20h17 ) twitter

Nesta segunda-feira (07), a Prefeitura de Itapema assinou a ordem de serviço para a reurbanização da orla entre as ruas 319 e 323B, em Meia Praia. A obra será num trecho de cerca de 500 metros, que servirá de piloto para o modelo de urbanização que será aplicado após o alargamento da faixa de areia. Além da transformação e modernização, reforçará a infraestrutura ao redor do píer turístico em construção no município. A estrutura, que ficará na altura da rua 323, terá cerca de 200 metros de comprimento e vai abrigar uma unidade do Hard Rock Cafe, além de espaços comerciais e de lazer.

