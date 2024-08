Reviravolta na Investigação da Morte de Daniel Mastral Um detalhe na cena de morte de Daniel Mastral mudou o rumo da investigação e enfraqueceu a tese de assassinato, que era levantada... ND Mais|Do R7 09/08/2024 - 04h25 (Atualizado em 09/08/2024 - 04h25 ) ‌



Um detalhe na cena de morte de Daniel Mastral mudou o rumo da investigação e enfraqueceu a tese de assassinato, que era levantada por amigos do escritor. O escritor morreu com um tiro na cabeça no último domingo (4), em Barueri, São Paulo.

