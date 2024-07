Revolução na Medicina: Primeiro Coração Artificial de Titânio Implantado em Paciente Cientistas do THI (Instituto do Coração do Texas) implantaram o primeiro coração totalmente artificial feito com titânio em um paciente... ND Mais|Do R7 26/07/2024 - 18h33 (Atualizado em 26/07/2024 - 18h33 ) ‌



Cientistas do THI (Instituto do Coração do Texas) implantaram o primeiro coração totalmente artificial feito com titânio em um paciente humano. O dispositivo foi inserido durante estudos clínicos feitos nos Estados Unidos.

