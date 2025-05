Rota alternativa à BR-280 em Araquari vira opção para fugir de trânsito e acidentes Com tráfego intenso e acidentes frequentes, a BR-280 tem motivado motoristas do Norte de Santa Catarina a buscarem rota alternativa... ND Mais|Do R7 14/05/2025 - 05h05 (Atualizado em 14/05/2025 - 05h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Com tráfego intenso e acidentes frequentes, a BR-280 tem motivado motoristas do Norte de Santa Catarina a buscarem rotas alternativas. Ligando São Francisco do Sul a cidades como Joinville e Araquari, a rodovia enfrenta sobrecarga diária, especialmente nos horários de deslocamento entre municípios.

Para mais detalhes sobre essa rota alternativa e as condições do trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Vídeo flagra PMs agredindo homens em situação de rua com chutes e fogo em Florianópolis

‘Quem manda é ele’: Senadora rebate Virginia após tentativa de encerrar sessão

Dia do Automóvel: conheça os 5 carros clássicos mais velozes de acervo em Balneário Camboriú