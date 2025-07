Rota do Antigomobilismo: SC transforma carros antigos em estrelas de novo circuito turístico A proposta é transformar a Rota do Antigomobilismo em um circuito temático que inclua pontos turísticos, culturais e históricos ligados... ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 06h37 (Atualizado em 08/07/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após a aprovação do Projeto de Lei na Alesc (Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina), o governo estadual sancionou a criação da Rota do Antigomobilismo. A nova política reconhece o valor turístico e histórico dos veículos com mais de 30 anos de fabricação, promovendo sua preservação como patrimônio cultural.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre essa nova iniciativa que promete transformar o turismo em Santa Catarina!

Leia Mais em ND Mais:

‘Perdi um pedaço da perna’, diz policial atacado por ex em SC

Médica presa por tentar matar ex em SC está há 10 meses sem ver o filho

Município de SC confirma adesão ao maior programa de castração do Brasil