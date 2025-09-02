Rumo à liderança: onde assistir Chapecoense x Vila Nova pela Série B
Chape joga diante da torcida na Arena Condá e pode encostar no líder Goiás
A Chapecoense enfrenta o Vila Nova nesta segunda-feira (1º), às 19h (de Brasília), na Arena Condá. O jogo é válido pela 24ª rodada da Série B e será transmitido pelo Disney+ e ESPN.
