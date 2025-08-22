Logo R7.com
Saiba como conseguir laqueadura e vasectomia de graça no MultiHospital em Florianópolis

MultiHospital será o primeiro da rede municipal a oferecer os dois procedimentos pelo SUS, ampliando o acesso ao planejamento familiar...

ND Mais|Do R7

O MultiHospital está credenciado para a realização de cirurgias de laqueadura e vasectomia. Será o primeiro hospital municipal de Florianópolis a oferecer os dois procedimentos pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Localizado no antigo aeroporto, na avenida Deputado Diomício Freitas, no bairro Carianos, o MultiHospital deverá disponibilizar o serviço em até seis meses. O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Município na terça-feira (19).

