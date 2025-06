Saiba por que humorista Léo Lins foi condenado a 8 anos de prisão e a pagar R$ 1,4 milhão Comediante Léo Lins é conhecido por se envolver em polêmicas durante shows e apresentações de stand-up comedy; cabe recurso da decisão... ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 18h57 (Atualizado em 03/06/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Condenado a oito anos e três meses de prisão, esta não é a primeira vez que o humorista Léo Lins se envolve em polêmicas envolvendo ofensas a minorias em shows e apresentações de stand-up comedy. No caso mais recente, além da prisão, ele deverá pagar multa equivalente a 1.170 salários mínimos, em valores da época da gravação. O total chega a R$ 1.400 milhão, além de indenização de R$ 303,6 mil por danos morais coletivos. Cabe recurso contra a sentença.

Para mais detalhes sobre essa polêmica e a condenação do humorista, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEO: Tarcísio de Freitas usa depoimentos por IA para anunciar centro administrativo

Cidade com 5,9 mil habitantes lidera ranking de qualidade de vida em SC

MP dá 48 horas para prefeitura enviar imagens de segurança de creche onde bebê caiu em SC