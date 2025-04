Saiba quais são as três maiores incorporadoras imobiliárias da região Sul em 2024 Companhias atingiram vendas contratadas líquidas acima de R$ 2 bilhões e receita operacional acima de R$ 1 bilhão ND Mais|Do R7 10/04/2025 - 06h25 (Atualizado em 10/04/2025 - 06h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Todas as companhias têm presença e atuação em Santa Catarina, o que reforça ainda mais a pujança e a forca do mercado imobiliário no estado, em linha com a pesquisa Fipe/ Zap, que aponta quatro cidades catarinenses entre as cinco mais valorizadas do Brasil.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as incorporadoras e seus resultados impressionantes!

Leia Mais em ND Mais:

Com doença rara, criança precisa de remédio que custa R$ 18 mil por mês em Itajaí

700 d.C.: relíquias históricas peruanas vendidas on-line são recuperadas pela polícia em SC

BRT em São José? Especialista em mobilidade defende integração com a Grande Florianópolis