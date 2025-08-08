Saiba quem era a servidora que morreu em acidente envolvendo carro de luxo em SC O acidente aconteceu na BR-282, em Bom Retiro, na Serra catarinense; Prefeitura de Campos Novos decretou luto oficial ND Mais|Do R7 08/08/2025 - 02h37 (Atualizado em 08/08/2025 - 02h37 ) twitter

Laís da Silva Lesse, de 26 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na tarde de quarta-feira (6), na BR-282, em Bom Retiro, na Serra de Santa Catarina. Laís da Silva Lesse era servidora da Prefeitura de Campos Novos, município do Meio-Oeste. Ela conduzia um veículo que foi atingido lateralmente por um Porsche Cayenne.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente e as homenagens prestadas a Laís.

