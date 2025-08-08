Logo R7.com
Saiba quem era a servidora que morreu em acidente envolvendo carro de luxo em SC

O acidente aconteceu na BR-282, em Bom Retiro, na Serra catarinense; Prefeitura de Campos Novos decretou luto oficial

ND Mais|Do R7

Laís da Silva Lesse, de 26 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na tarde de quarta-feira (6), na BR-282, em Bom Retiro, na Serra de Santa Catarina. Laís da Silva Lesse era servidora da Prefeitura de Campos Novos, município do Meio-Oeste. Ela conduzia um veículo que foi atingido lateralmente por um Porsche Cayenne.

