Saiba quem era a servidora que morreu em acidente envolvendo carro de luxo em SC
O acidente aconteceu na BR-282, em Bom Retiro, na Serra catarinense; Prefeitura de Campos Novos decretou luto oficial
Laís da Silva Lesse, de 26 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na tarde de quarta-feira (6), na BR-282, em Bom Retiro, na Serra de Santa Catarina. Laís da Silva Lesse era servidora da Prefeitura de Campos Novos, município do Meio-Oeste. Ela conduzia um veículo que foi atingido lateralmente por um Porsche Cayenne.
