Saiba quem eram os irmãos que morreram afogados em camping de Chapecó Os irmãos estavam na área interna de um camping às margens do rio Irani, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina ND Mais|Do R7 20/01/2025 - 16h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 16h27 )

Os irmãos Genuir dos Santos, de 30 anos, e Gelson Santos, de 39, morreram afogados às margens do rio Irani, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Eles estavam em uma área interna de um camping localizado no bairro Sede Trentin.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

