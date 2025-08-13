Salário de até R$ 17 mil: cidade ‘oásis do ecoturismo’ em SC abre processo seletivo Pequeno município no Extremo Sul do estado, Timbé do Sul, com pouco mais de cinco mil habitantes, está com inscrições abertas para... ND Mais|Do R7 13/08/2025 - 00h18 (Atualizado em 13/08/2025 - 00h18 ) twitter

ND Mais

A pequena cidade de Timbé do Sul, no Extremo Sul de Santa Catarina, abriu um processo seletivo simplificado com salários que chegam a R$ 17 mil. Entre as vagas, estão cargos como médico, professor e psicólogo. As inscrições, abertas na segunda-feira (11), encerram na quarta-feira (13).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as vagas e salários disponíveis!

