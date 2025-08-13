Salário de até R$ 17 mil: cidade ‘oásis do ecoturismo’ em SC abre processo seletivo
Pequeno município no Extremo Sul do estado, Timbé do Sul, com pouco mais de cinco mil habitantes, está com inscrições abertas para...
A pequena cidade de Timbé do Sul, no Extremo Sul de Santa Catarina, abriu um processo seletivo simplificado com salários que chegam a R$ 17 mil. Entre as vagas, estão cargos como médico, professor e psicólogo. As inscrições, abertas na segunda-feira (11), encerram na quarta-feira (13).
