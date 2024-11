Santa Catarina e outros 12 estados entram em alerta amarelo por chuvas intensas Santa Catarina e outros 12 estados entram em alerta amarelo por chuvas intensas ND Mais|Do R7 30/11/2024 - 14h48 (Atualizado em 30/11/2024 - 14h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Chuvas intensas em Santa Catarina

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas em 13 Estados do Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do País. A previsão é válida até a manhã de domingo, 1º, podendo ser atualizada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os estados afetados e as recomendações de segurança.

Leia Mais em ND Mais:

Facilidade na palma da mão: secador de cabelo ideal para você

O que está por trás da ida de secretário de Florianópolis para a Infraestrutura de SC

Alexandre de Moraes doa dinheiro para campanha milionária do Corinthians