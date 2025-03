Santa Catarina faz história, elimina o Marcílio Dias e está na semifinal do Catarinense Gols de De Paula e Cleberson colocam o Santa Catarina na semifinal do Catarinense e, ainda, na Série D do Campeonato Brasileiro de... ND Mais|Do R7 05/03/2025 - 04h05 (Atualizado em 05/03/2025 - 04h05 ) twitter

O Santa Catarina não cansa de fazer história. A equipe de Rio do Sul venceu o Marcílio Dias por 2 a 0 na noite desta terça-feira (4) no estádio Alfredo João Krieck e, pela primeira vez em sua história, está na semifinal do Campeonato Catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante partida!

