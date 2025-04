Santa Catarina recebe 169 novos profissionais do Mais Médicos; veja cidades beneficiadas Médicos passam a atuar em 87 municípios catarinenses; número de profissionais vinculados ao programa cresceu 133% em menos de dois... ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 08h40 (Atualizado em 30/04/2025 - 08h40 ) twitter

Dezenas de municípios de Santa Catarina passam a contar com novos profissionais do Mais Médicos, programa que busca facilitar o acesso à atenção primária em locais de vulnerabilidade social. Segundo informado pela Superintendência Regional do Ministério da Saúde no estado, são 169 médicos novos médicos, que passam a atuar em 87 municípios catarinenses.

Para mais detalhes sobre as cidades beneficiadas e a importância desse programa, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

