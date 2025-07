Santa Catarina reduz em 91% os casos de dengue e quase zera mortes em 2025 Ampliação da vacinação e intensificação de campanha para combate a doença são as principais estratégias utilizadas pelo governo do... ND Mais|Do R7 09/07/2025 - 00h17 (Atualizado em 09/07/2025 - 00h17 ) twitter

Santa Catarina teve uma redução de 91% nos casos de dengue e de 95% no número de óbitos pela doença neste ano. A redução é reflexo de uma série de ações de prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti promovidas pelo governo estadual em parceria com os municípios catarinenses.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante conquista na saúde pública!

