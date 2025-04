Santa Catarina registra quase 30 mil erros de assistência à saúde em um ano, revela pesquisa Erros de assistência médica e falhas envolvendo cateter venoso tiveram maiores registros em SC; Brasil contabilizou quase 300 mil casos... ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 21h07 (Atualizado em 04/04/2025 - 21h07 ) twitter

Santa Catarina registrou 29.594 erros de assistência à saúde entre agosto de 2023 e julho de 2024, sendo as falhas de assistência médica as mais frequentes (7.216 casos). Problemas com cateteres venosos (6.715) e lesões por pressão (3.812) completam o top 3 das ocorrências no estado, que possui 71 instituições acreditadas – apenas cinco públicas.

Para mais detalhes sobre essa preocupante situação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

