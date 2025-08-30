Saudáveis e tratados: cães resgatados de sítio com animais mortos em freezer vão à adoção em SC
Feira acontece neste sábado (30), em frente à Igreja Matriz, no Centro de Biguaçu
Diversos cachorros que foram resgatados de um sítio, onde animais mortos em freezer foram localizados, estão disponíveis para adoção em Biguaçu, na Grande Florianópolis.
