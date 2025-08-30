Saudáveis e tratados: cães resgatados de sítio com animais mortos em freezer vão à adoção em SC Feira acontece neste sábado (30), em frente à Igreja Matriz, no Centro de Biguaçu ND Mais|Do R7 30/08/2025 - 05h17 (Atualizado em 30/08/2025 - 05h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Diversos cachorros que foram resgatados de um sítio, onde animais mortos em freezer foram localizados, estão disponíveis para adoção em Biguaçu, na Grande Florianópolis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em ND Mais:

Clique que salva: mais de 14 mil mulheres têm acesso ao Botão de Pânico em Santa Catarina

Caminhão tomba e motorista morre em rodovia de SC

Terapeuta autodidata cai na mira do CRM em Chapecó por prescrever medicamentos sem formação