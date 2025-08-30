Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Saudáveis e tratados: cães resgatados de sítio com animais mortos em freezer vão à adoção em SC

Feira acontece neste sábado (30), em frente à Igreja Matriz, no Centro de Biguaçu

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Diversos cachorros que foram resgatados de um sítio, onde animais mortos em freezer foram localizados, estão disponíveis para adoção em Biguaçu, na Grande Florianópolis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.