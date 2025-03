Saúde, serviços e alimentação: franquias em SC faturam mais de R$ 13 bilhões em 2024 Setor cresceu 19,1% e consolidou o estado como um dos principais polos do franchising no Brasil; veja quais setores mais se destacaram... ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 14/03/2025 - 10h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O mercado de franquias em Santa Catarina ganhou posição de destaque no cenário nacional em 2024. De acordo com dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising), o setor no estado registrou faturamento superior a R$ 13,7 bilhões no acumulado anual, crescimento expressivo de 19,1% em relação ao ano anterior.

Para saber mais sobre o crescimento das franquias em Santa Catarina, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Itapema recebe Arena Cultural de Verão neste final de semana

Feira de Vinil com mais de dois mil itens colecionáveis acontecerá em Criciúma neste sábado

Simpósio de Neuro Oncologia terá cirurgia transmitida ao vivo em Chapecó