SC-401 e Contorno Viário têm alterações no trânsito na Grande Florianópolis; veja horários
ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 23h09 (Atualizado em 11/11/2024 - 23h09 )

SC-401 e Contorno Viário

Nesta segunda-feira (11), a partir das 21h, a SC-401, sentido bairro, terá alterações no trânsito próximo à entrada do bairro Ratones. A interrupção, restrita a uma única faixa, segue até as 4h de terça-feira (12), onde será instalada uma terceira faixa na via.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as mudanças no trânsito.

