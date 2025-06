SC está entre os três estados com melhor qualidade de vida do Brasil, aponta IPS 2025 Políticas públicas e indicadores sociais impulsionam resultado de SC no Índice de Progresso Social 2025; estado é o mais bem colocado... ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 09h57 (Atualizado em 04/06/2025 - 09h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Santa Catarina conquistou o terceiro lugar entre as unidades da federação com melhor qualidade de vida no Brasil, segundo o IPS (Índice de Progresso Social) 2025. O resultado do ranking leva em consideração o atendimento consistente às necessidades humanas básicas, a promoção do bem-estar e a criação de oportunidades para sua população.

Para saber mais sobre como Santa Catarina se destaca no ranking de qualidade de vida, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Cidade no interior de SC abre concurso público com salários de até R$ 15,8 mil

Mulher fica com 30% do corpo queimado ao fazer receita caseira em SC

Deputado derruba parecer de colega do PL e proibição de nudismo volta à pauta em SC