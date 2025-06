SC recebe 500 mil migrantes em cinco anos e registra maior ganho de população do país Conforme a pesquisa, a maioria das pessoas que se mudou para Santa Catarina no período é do Rio Grande do Sul, com 134,8 mil migrantes...

ND Mais|Do R7 28/06/2025 - 01h55 (Atualizado em 28/06/2025 - 01h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share