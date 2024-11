Seis prefeitos de SC enfrentam acusações graves por fraude em licitações Operação Fundraising envolve 22 outros investigados por corrupção e desvio de verbas públicas ND Mais|Do R7 23/10/2024 - 04h48 (Atualizado em 23/10/2024 - 04h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) contra seis prefeitos de municípios catarinenses, investigados na Operação Fundraising, foi recebida por unanimidade pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJSC). Com isso, os seis prefeitos se tornaram réus na ação penal na qual são acusados de ilícitos contra a administração pública.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Avaí é derrotado para o Novorizontino e aumenta jejum sem vencer na Série B

• Fundraising: 6 prefeitos de SC se tornam réus por suspeita de fraude em licitações

• Multa de até R$ 10 mil: Veículos são flagrados circulando em faixa de areia em praia de SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.