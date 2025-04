Sem conversinha e no frio: as regras bizarras do jatinho de Elon Musk Manual de etiqueta de Elon Musk vaza com regras rígidas para tripulação; preferências excêntricas do bilionário vão desde temperatura... ND Mais|Do R7 15/04/2025 - 06h05 (Atualizado em 15/04/2025 - 06h05 ) twitter

Um vazamento expôs o rigoroso protocolo que a tripulação deve seguir no jatinho de Elon Musk. O manual, obtido após um ciberataque à empresa NetJets Inc., descreve o CEO da Tesla como “legal e tranquilo”. Porém, que ele impõe regras específicas: a cabine deve ser mantida a 18°C, com saídas de ar desligadas para evitar ruídos. As luzes precisam ficar baixas, já que o homem mais rico do mundo “gosta de cochilar, mesmo em viagens curtas”.

Para descobrir mais sobre as exigências e o luxo a bordo do jatinho de Elon Musk, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

