Sepultamento 5 dias após morte: como o corpo do Papa Francisco foi embalsamado para resistir Embalsamento envolve a drenagem do sangue e cuidados estéticos para manter uma boa aparência do pontífice; sepultamento está marcado...

O corpo do Papa Francisco, que morreu na segunda-feira (21), passou por um processo de embalsamento para evitar o início da decomposição e permitir que ele permaneça apresentável durante o velório. O funeral está marcado para sábado (26).

Para entender todos os detalhes desse processo e as implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

