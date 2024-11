Serviços municipais no Sul de SC têm horário reduzido nesta sexta-feira; confira Serviços municipais no Sul de SC têm horário reduzido nesta sexta-feira; confira ND Mais|Do R7 15/11/2024 - 10h09 (Atualizado em 15/11/2024 - 10h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Serviços municipais no Sul de SC

Em função do feriado nacional em alusão à Proclamação da República do Brasil, celebrado nesta sexta-feira (15), os serviços municipais no Sul de Santa Catarina têm alteração no horário de atendimento ao público. As atividades retornam ao funcionamento normal na próxima segunda-feira (18).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre os horários dos serviços municipais.

Leia Mais em ND Mais:

Veja o que fazer no Litoral Norte de SC neste feriadão

Prêmio Simeão: conheça as 5 personalidades negras homenageadas em 2024

Chapecó anuncia pacote de obras de R$ 43 milhões; confira os detalhes dos serviços