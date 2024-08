Setembro em Santa Catarina: um mês de surpresas climáticas O mês de setembro começa com a passagem de uma frente fria; chegada da primavera trará tempestades para Santa Catarina, alerta especialista... ND Mais|Do R7 30/08/2024 - 10h11 (Atualizado em 30/08/2024 - 10h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O tempo em setembro promete ser bem instável, com frio, chuvas e episódios de calor em Santa Catarina. A primeira frente fria do mês chega no dia 1º, trazendo chuvas, trovoadas e uma queda brusca de temperatura, segundo especialista.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Obrigatoriedade de álcool em gel nos estabelecimentos em SC vira lei

• ND Mais promove nesta sexta-feira debate com candidatos a prefeito de Joinville

• Primavera, temporais e calor: como será o tempo em setembro em Santa Catarina