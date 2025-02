Sex symbol dos anos 90 chama atenção ao vender empadas nas ruas do RJ Regininha Poltergeist ficou conhecida após posar para revistas sensuais e participar de programas de televisão ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 17h07 (Atualizado em 24/01/2025 - 17h07 ) twitter

A atriz e musa dos anos 1990, Regininha Poltergeist está empreendendo no segmento de gastronomia para se manter. A artista tem usado as redes sociais para divulgar a produção e venda de empadas, que realiza na própria casa. Além de aceitar encomendas, Regininha foi vista, recentemente, vendendo os alimentos nas ruas do Méier, no Rio de Janeiro.

Saiba mais sobre a trajetória e os desafios de Regininha Poltergeist consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

