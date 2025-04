Síndrome de Lobisomem? Entenda o alerta da Anvisa sobre uso do medicamento Síndrome de Lobisomem se caracteriza pelo crescimento excessivo de pelos em todo o corpo, exceto nas palmas das mãos e solas dos pés... ND Mais|Do R7 20/04/2025 - 05h05 (Atualizado em 20/04/2025 - 05h05 ) twitter

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) emitiu um alerta sobre o risco de crescimento anormal de pelos em bebês que entram em contato com áreas do corpo onde adultos aplicaram o medicamento Minoxidil, usado no tratamento da queda de cabelo e da calvície. Esse contato pode provocar hipertricose, uma condição rara popularmente conhecida como “Síndrome do Lobisomem“.

Para saber mais sobre esse alerta e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

