Situação de emergência em São Bento do Sul: cratera gigante 'engole' rua e coloca casas em risco Após uma cratera gigante 'engolir' metade de uma rua de São Bento do Sul, no Planalto Norte do Estado, a prefeitura da cidade assinou...

Após uma cratera gigante 'engolir' metade de uma rua de São Bento do Sul, no Planalto Norte do Estado, a prefeitura da cidade assinou um decreto de situação de emergência nesta sexta-feira (12). A decisão, que busca preservar a região enquanto são realizados trabalhos para minimização de danos, será publicada no Diário Oficial da próxima segunda-feira (15).

