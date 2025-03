Sob cobrança de moradores, obra da prefeitura é retomada na rua das Gaivotas, em Florianópolis Iniciada em agosto de 2024, a obra na rua das Gaivotas foi paralisada na temporada, trazendo dificuldades para o dia a dia da comunidade... ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 10h47 (Atualizado em 13/03/2025 - 10h47 ) twitter

Mais dois meses. Este é o prazo da Prefeitura de Florianópolis para a conclusão das obras na rua das Gaivotas, nos Ingleses, Norte da Ilha. O trabalho foi interrompido na alta temporada, o que causou transtorno a moradores, visitantes e pequenas e grandes empresas. O anseio da comunidade é que a obra termine o quanto antes, mas sem deixar a desejar na qualidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a situação das obras e as reclamações dos moradores.

