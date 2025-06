Sobreviventes da queda de balão em Praia Grande relatam que tiveram 5 segundos para se salvar Após o piloto dar o comando para pular, os passageiros tiveram poucos segundos para tentar sobreviver à queda de balão; testemunha... ND Mais|Do R7 23/06/2025 - 12h38 (Atualizado em 23/06/2025 - 12h38 ) twitter

O que deveria ser um dia lindo de passeio se transformou em tragédia no sábado (21), após a queda de balão de causou a morte de oito pessoas em Praia Grande. No total, 21 passageiros estavam a bordo e 13 conseguiram se salvar. Em entrevista para o Domingo Espetacular, da RECORD, os sobreviventes contaram que, logo depois do balão subir, perceberam que tinha algo errado. Eles teriam menos de cinco segundos para tentar sobreviver quando o piloto deu o comando pra todo mundo pular.

Para saber mais sobre essa tragédia e os relatos dos sobreviventes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

