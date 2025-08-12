Sobrinho de deputado estadual morre em acidente entre BMW e Kombi na BR-101, em SC Acidente que matou sobrinho de deputado estadual também deixa homem de 65 anos gravemente ferido ND Mais|Do R7 11/08/2025 - 23h57 (Atualizado em 11/08/2025 - 23h57 ) twitter

Na madrugada do último sábado (09), um acidente envolvendo três veículos resultou na morte de um homem de 22 anos na BR-101, em Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina. Identificado como Breno Meirinho, o jovem era sobrinho do deputado estadual de SC Maurício Peixer (PL). O deputado registrou o luto nas redes sociais: “Com o coração em luto pela partida do meu sobrinho Breno, tão cedo e de forma tão dolorosa, em acidente de carro nesta madrugada, na BR-101, em Itapema. Que Deus o receba em paz e nos dê força para seguir”, compartilhou.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

