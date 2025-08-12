Logo R7.com
Sobrinho de deputado estadual morre em acidente entre BMW e Kombi na BR-101, em SC

Acidente que matou sobrinho de deputado estadual também deixa homem de 65 anos gravemente ferido

Na madrugada do último sábado (09), um acidente envolvendo três veículos resultou na morte de um homem de 22 anos na BR-101, em Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina. Identificado como Breno Meirinho, o jovem era sobrinho do deputado estadual de SC Maurício Peixer (PL). O deputado registrou o luto nas redes sociais: “Com o coração em luto pela partida do meu sobrinho Breno, tão cedo e de forma tão dolorosa, em acidente de carro nesta madrugada, na BR-101, em Itapema. Que Deus o receba em paz e nos dê força para seguir”, compartilhou.

