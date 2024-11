Sol à vista: fim de semana promete praia em Santa Catarina Chuvas isoladas persistem neste sábado em algumas regiões do estado, mas tempo se estabiliza e sol volta a aparecer no domingo em Santa... ND Mais|Do R7 19/10/2024 - 10h08 (Atualizado em 19/10/2024 - 10h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O tempo permanece instável neste sábado (19), em Santa Catarina, com muitas nuvens e chuvas isoladas que vão dos planaltos ao Litoral, acompanhados por trovoadas. Porém, no domingo (20), o sol volta a dar as caras em todo o estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Furto de celular e 4 cidades de SC: homem revela saga por iPhone e expõe impotência da polícia

• Dia D do Outubro Rosa acontece neste sábado na Grande Florianópolis com ações de prevenção

• Após chuvas isoladas, tempo volta a estabilizar e fim de semana pode ter praia em SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.