Suspeito de estuprar menina de 12 anos acobertado pela mãe é preso em SC Caso aconteceu em Arroio do Sal, no Rio Grande do Sul, no domingo de Carnaval; suspeito de estuprar menina se escondeu em Criciúma ND Mais|Do R7 09/03/2025 - 05h04 (Atualizado em 09/03/2025 - 05h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois homens, ambos de 23 anos, foram presos suspeitos de estuprarem uma menina de 12 anos no domingo (2) de Carnaval, em Arroio do Sal, Rio Grande do Sul. Um deles foi preso no mesmo dia, pela Brigada Militar, e outro foi preso na sexta-feira (7), em Criciúma, no Sul de Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Mulher quebra cervical após ter cabelo sugado pela piscina: ‘Jurava que ia morrer afogada’

Governo de SC se reúne com líderes indígenas após nova manifestação na barragem de José Boiteux

Operação do Gaeco prende advogado suspeito de assassinato e tráfico de drogas em SC