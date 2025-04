Suspeito de matar policial da Core é preso no RJ, após operação que matou 5 pessoas Policial da Core foi baleado na frente da esposa, que é juíza, durante tentativa de latrocínio no Rio de Janeiro em 30 de março ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 21h46 (Atualizado em 16/04/2025 - 21h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Antônio Augusto D’Angelo da Fonseca foi preso na noite de terça-feira (15) na casa da mãe, em Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro. Ele é suspeito de envolvimento na execução do policial da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais), João Pedro Marquini, em 30 de março.

Para mais detalhes sobre essa operação e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Adolescente é apreendido em SC suspeito de liderar grupo que incentivava crimes entre jovens

VÍDEO: Embarcação com 10 pessoas a bordo afunda perto de ilha em SC

Condenada por corrupção, ex-primeira-dama do Peru ganha asilo e chega no Brasil nesta quarta