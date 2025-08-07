Swing em hotel da Beira-Mar acaba em tiro por ciúmes e condenação em Florianópolis Homem que atirou em vítima por ciúmes durante um swing foi condenado a três anos de prisão em regime semi-aberto na terça-feira (5) ND Mais|Do R7 06/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 23h37 ) twitter

Um homem foi condenado pelo Tribunal do Júri na terça-feira (5), após um encontro de swing terminar com outro homem baleado por ciúmes. O caso ocorreu em um hotel de luxo na Beira-Mar de Florianópolis, em 2021.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

