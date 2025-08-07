Logo R7.com
Swing em hotel da Beira-Mar acaba em tiro por ciúmes e condenação em Florianópolis

Homem que atirou em vítima por ciúmes durante um swing foi condenado a três anos de prisão em regime semi-aberto na terça-feira (5)

ND Mais|Do R7

Um homem foi condenado pelo Tribunal do Júri na terça-feira (5), após um encontro de swing terminar com outro homem baleado por ciúmes. O caso ocorreu em um hotel de luxo na Beira-Mar de Florianópolis, em 2021.

