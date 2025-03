Tainá Pauli, bombeira que morreu em SC, recebe homenagens de colegas e equipe médica Tainá chegou a ficar internada durante 10 dias na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital ND Mais|Do R7 29/03/2025 - 19h45 (Atualizado em 29/03/2025 - 19h45 ) twitter

A bombeira Tainá Pauli, 28 anos, recebeu homenagens de seus colegas e do Hospital Marieta Konder Bornhausen, local onde estava internada. Tainá era lotada no no 6º BBM (Batalhão de Bombeiros Militar) de Chapecó, no Oeste e morreu nesta sexta-feira (28) por conta de um afogamento durante um curso de mergulho no rio Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina.

Para saber mais sobre as homenagens e a trajetória de Tainá, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

