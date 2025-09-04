Logo R7.com
RecordPlus
‘Talentoso’: tatuador das estrelas da música morre em Florianópolis

Tatuador catarinense famoso, Raffael Fernandes trabalhou com gigantes da música como Vintage Culture, Matuê, Lucas Lucco e Renato Ratier...

ND Mais|Do R7

O artista Raffael Fernandes, tatuador catarinense famoso no mundo da música, faleceu na última terça-feira (2) em Florianópolis. Em seus 17 anos de carreira, o tatuador fez história ao atuar com artistas como Vintage Culture, Matuê, Lucas Lucco e Renato Ratier.

