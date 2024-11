Tapa na cara do racismo! Vinicius Júnior lidera doações para Valência Tapa na cara do racismo! Vinicius Júnior lidera doações para Valência ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 18h30 (Atualizado em 06/11/2024 - 18h30 ) twitter

Vinicius Júnior lidera doações para Valência

Alvo de ataques racistas em campo na Espanha, principalmente nos jogos contra o Valencia, Vinicius Júnior deu um tapa na cara do racismo. Ele liderou junto ao elenco do Real Madrid uma campanha de arrecadação de doações para as vítimas da enchente que castigou a cidade de Valência. O craque, que esta semana adquiriu um relógio de chamar a atenção, fez um trabalho exemplar neste quesito.

