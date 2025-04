Tarifas de Trump: ‘Índice do medo’ atinge pico histórico e bolsas despencam pelo mundo Com a aplicação das tarifas de Trump, bolsas de valores apresentam queda e impactam o Brasil e o mundo ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 16h06 (Atualizado em 07/04/2025 - 16h06 ) twitter

As bolsas de valores sofreram um rombo significativo nesta segunda-feira (7), refletindo um ambiente de pânico nos mercados globais, após a escalada da guerra comercial desencadeada pelos EUA. As tarifas de Trump, anunciadas na última quarta-feira (2) gerou temores de uma recessão mundial, que afetou não apenas as economias da Europa, mas também as de outros continentes.

Para entender melhor as consequências dessa crise e como ela está afetando os mercados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

