Teatro Álvaro de Carvalho reabre após reforma de R$ 5 milhões com programação especial Após um ano de obras e R$ 5 milhões em investimentos, TAC reabre com espetáculos gratuitos e a preços populares em março ND Mais|Do R7 15/03/2025 - 19h29 (Atualizado em 15/03/2025 - 19h29 )

A reabertura do Teatro Álvaro de Carvalho (TAC), em Florianópolis, foi marcada por um evento na sexta-feira (14), que contou com a presença do governador Jorginho Mello. A reforma completa no local durou mais de um ano e teve investimento de R$ 5 milhões.

