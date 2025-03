Teatro Criciúma Elias Angeloni está com programação repleta de atrações em março Agenda traz espetáculo emocionante, stand-up irreverente e show nostálgico com clássicos dos Beatles; confira as atrações ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 06/03/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Teatro Criciúma Elias Angeloni, no Sul de Santa Catarina, se prepara para um mês repleto de grandes atrações. A programação diversificada promete emocionar, arrancar risadas e reviver clássicos inesquecíveis da música. Os interessados podem adquirir os ingressos no site Minha Entrada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as atrações imperdíveis!

Leia Mais em ND Mais:

Prefeitura em SC dá descontos de até 100% sobre juros e multas em dívidas

Fim do resgate social em Florianópolis tem relação com lei da internação involuntária? Entenda

Chapecó foi a cidade que mais gerou empregos no comércio no Brasil em janeiro de 2025