Técnico de enfermagem que abusou de paciente sedada dentro de ambulância é condenado em SC O técnico de enfermagem foi condenado por estupro de vulnerável em um município da Comarca de Curitibanos; crime ocorreu em setembro... ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 11h47 (Atualizado em 04/02/2025 - 11h47 )

O técnico de enfermagem que abusou sexualmente de uma paciente dentro de uma ambulância foi condenado a 12 anos, cinco meses e 10 dias de prisão em um município da Comarca de Curitibanos, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A sentença foi divulgada nesta semana pelo MPSC (Ministério Público de Santa Catarina).

