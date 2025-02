‘Temos um choque geracional’, diz presidente do Detran-SC ao citar desafios tecnológicos Ricardo Miranda Aversa explicou desafios na gestão e comentou investimentos do Detran-SC em tecnologia para facilitar acesso dos cidadãos... ND Mais|Do R7 10/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 10/02/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O novo presidente do Detran-SC (Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina), Ricardo Miranda Aversa, destacou em entrevista ao Grupo ND os avanços e desafios na gestão do trânsito no estado. Ele assumiu a presidência no fim de janeiro, e enfatizou a continuidade dos projetos já em andamento e a necessidade de modernização do órgão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender mais sobre os desafios e inovações no Detran-SC! saiba mais

Leia Mais em ND Mais:

Carnaval de rua de Florianópolis: empresa que vencer leilão terá 15 dias para fazer evento

Trovoadas e sensação térmica de 40ºC marcam semana em Itajaí

Samae de Balneário Rincão atende em novo endereço a partir de terça-feira (11)