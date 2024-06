ND Mais |Do R7

Temperaturas congelantes em Santa Catarina: termômetros marcam 0°C A quinta-feira (27) iniciou com a manhã gelada em todas as regiões de Santa Catarina. Em algumas regiões, como São Joaquim, os termômetros...

A quinta-feira (27) iniciou com a manhã gelada em todas as regiões de Santa Catarina. Em algumas regiões, como São Joaquim, os termômetros chegaram a marcar 0°C. O tempo deve mudar durante a tarde e as temperaturas podem chegar em 20°C. As informações são da Defesa Civil do Estado.

