Temperaturas despencam no Sul de SC durante o fim de semana; veja previsão do tempo No sábado (5), máximas não devem passar dos 21°C, enquanto, no domingo (6), atingem 26°C ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 18h26 )

As temperaturas já amanheceram mais baixas nesta sexta-feira (4), no Sul de Santa Catarina, no entanto, a tendência é que despenquem ainda mais ao longo do fim de semana. Confira, abaixo, a previsão do tempo para sábado (5) e para domingo (6).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as previsões e se preparar para a mudança de temperatura!

